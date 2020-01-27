Ayak parmağındaki rahatsızlığından Denizli’de kurtuldu

Uzun zamandır ayağından rahatsızlık yaşayan ve yürümekte güçlük çeken 61 yaşındaki Uşaklı hasta Özel Denizli Tekden Hastanesinde yapılan 1 saatlik operasyonla sıkıntılarından kurtuldu.

Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 3 çocuk annesi Nuriye Kuransoy, yıllardır sağ ayak başparmağında dayanılmaz ağrılar yaşıyor, yürümekte zorluk çekiyordu. Günlük işlerini dahi yapamaz hale gelen Kuransoy, ailesi ile birlikte bu konuda uzman bir hekim arayışına girdi ve çareyi Denizli’de buldu. Kuransoy, Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş’e başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemelerin sonucunda hastanın başparmağındaki kireçlenmenin cerrahi tedavisine karar verdi. Bir saat süren operasyonun ardından ise Kuransoy taburcu edildi.



“Ayak parmağım yüzünden yürüyemiyordum”

Kuransoy, ağrıyan yerinin çok küçük bir bölge olduğunu söylese de yaşadığı acının çok büyük olduğunu ifade ederek, “Yıllardır sağ ayağımda başparmağımı hareket ettiremiyordum. Merdiven inip çıkamaz hale geldim, ağrılarım arttıkça da topallamaya başladım. ‘Bu böyle olmaz’ dedim ve ‘Bize en yakın hangi doktor iyi ise ona gideceğim’ dedim. Allah, doktorumuzdan bin kere razı olsun. Parmağımdaki ağrıyı yaptığı ameliyatla sonlandırdı. Tam iyileştikten sonra eskisi gibi yürüyeceğim inşallah” dedi.



“Süre olarak kısa ve sonuçları da gayet yüz güldürücü”

Kuransoy’un rahatsızlığının merdiven inip çıkmasına, yürümesine engel olduğunu, aksama ve topallamasına sebep olduğunu belirten Dr. Özateş, “Bu ameliyat, ağır bir operasyon biçimi değil. O yüzden bu tarz şikayetleri olan hastalarımızın bu konu hakkında endişe etmemeleri gerekiyor. Bu operasyon basit, süre olarak kısa ve sonuçları da gayet yüz güldürücü. Haliyle bu ağrılar ile yaşamaktansa ufak bir cerrahi operasyon ile daha rahat bir hayata ve daha düzgün bir yürüyüşe kavuşabilmeleri mümkün” dedi.

DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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