Denizli'de bir haftada 165 kişi çeşitli suçlardan yakalandı Ceza evi firarisi Yunus Timleri tarafından yakalandı Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan ceza evi firarisi yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, bir haftalık asayiş raporunu açıkladı. 32 bin 623 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 165 kişi ise çeşitli suçlardan yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ile 26 Ocak tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 32 bin 623 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 165 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarında, 1 çalıntı otomobil, 1 change otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 7 çalıntı cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 kuru sıkı tabanca, 2 mutfak robotu, 6 çalıntı alkol ürünü ve 1 adet fırın ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına ve çeşitli suçlara karışan 131 şahıs yakalanmasının ardından adli makamlara çıkarıldıktan sonra 40 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ceza evi firarisi Yunus Timleri tarafından yakalandı

Öte yandan, olaylar kapsamında Yunus Timlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde evden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 6 yıl 6 ay aranması olan ceza evi firarisi 1 şahıs yakalanarak adli makamlar sonucunda tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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