Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla H.A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra Denizli'ye geldiği saptanan H.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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