Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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DENİZLİ'de, uyuşturucu madde metamfetamin, skunk, esrar ve eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 25 Ocak Cumartesi günü operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 55 gram skunk, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 1,1 gram esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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