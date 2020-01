Apart ve eğlence merkezi denetimlerinde 119 bin 593 TL cezai işlem uygulandı

Denizli'de polis tarafından umuma açık, apart ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 119 bin 593 TL lira idari para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ile 26 Ocak tarihleri arasında 194 adet umuma açık ve istirahat eğlence yeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 2 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermesinden, 3 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasından, 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesinden ve 1 iş yerine ise denetimi zorlaştırmaktan dolayı toplam 7 iş yerine çalışmalar sonucunda 10 bin 944 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 32 ayrı adreste bulunan 425 apart dairesi kontrol edildi. 7 apart dairesi ve 2 özel öğrenci barınma yerleri sahiplerine ve yetkililerine 99 bin 135 TL idari para cezası kesildi.

Kiralık Araç firmalarına yönelik yapılan denetimler sonucunda 21 ayrı adreste 1 firma yetkilisine ve sahibine kimlik bildirmeme kanunu kapsamında KABİS sistemine bildirim yapmadıkları için toplam 9 bin 514 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda ise toplamda 119 bin 593 TL lira idari para cezası kesildi.

DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.