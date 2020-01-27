Beyin damarında pıhtı atan avukat yaşamını yitirdi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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- DENİZLİ'de, avukat Bülent Mercanoğlu (46), beyin damarında pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hukuk camiasında ölümü derin üzüntü yaratan Mercanoğlu'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Denizli Barosu'na kayıtlı avukat Bülent Mercanoğlu, perşembe günü aniden rahatsızlanınca gelen sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mercanoğlu'nun beyin damarlarından birinde pıhtı attığı tespit edildi. Yapılan müdahalelere rağmen avukat Mercanoğlu, dün gece hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, Mercanoğlu için Denizli Barosu önünde tören düzenlendi. Baro Başkanı avukat Müjdat İlhan, hukuk camiasının tanınmış avukatlarından olan Bülent Mercanoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Barodaki törenin ardından Mercanoğlu, Tavas ilçesinin Karahisar Mahallesi'nde Meydan Camisinde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mercanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra çok sayıda avukat, hakim ve savcıda katıldı.



DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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