Denizli’de yoğun sis

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 5060 metreye kadar düştü.

Denizli Antalya kara yolu, Denizli Ankara kara yolunda ve yüksek kesimlerde bulunan ilçe kara yollarında sabah saatlerinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5060 metreye kadar düştü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.

DENİZLİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.