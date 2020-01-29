Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu

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Denizli’de kedinin cep telefonunun ekranındaki fareleri yakalamaya çalışması görenleri kahkahaya boğdu.

Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Ulaş’ın 'Tom' isimli kedisi görenleri şaşkına çeviriyor. Mustafa Ulaş, Tom isimli kediyi halı saha maçı yaptığı sırada buldu. Büyüttüğü kedi ile keyifli anlar geçiren Ulaş, kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor. Cep telefonuna indirdiği fare yakalama oyununu oynayan Tom ise görenleri kahkahaya boğuyor.

Tom isimli kedi daha önce köpek ile kurduğu dostlukla gündeme gelmişti. Kedinin yeni yayınlanan videosunda cep telefonundaki fareleri yakalamaya çalışması yer alıyor.

DENİZLİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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