Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu

İHA

Denizli'de kedinin cep telefonunun ekranındaki fareleri yakalamaya çalışması görenleri kahkahaya boğdu.

Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu

Denizli’de kedinin cep telefonunun ekranındaki fareleri yakalamaya çalışması görenleri kahkahaya boğdu.
Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Ulaş’ın 'Tom' isimli kedisi görenleri şaşkına çeviriyor. Mustafa Ulaş, Tom isimli kediyi halı saha maçı yaptığı sırada buldu. Büyüttüğü kedi ile keyifli anlar geçiren Ulaş, kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor. Cep telefonuna indirdiği fare yakalama oyununu oynayan Tom ise görenleri kahkahaya boğuyor.
Tom isimli kedi daha önce köpek ile kurduğu dostlukla gündeme gelmişti. Kedinin yeni yayınlanan videosunda cep telefonundaki fareleri yakalamaya çalışması yer alıyor.

DENİZLİ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe
Denizli’de yoğun sis
YEREL HABERLER Denizli’de yoğun sis
Komşular arasında bıçaklı sopalı çöp kutusu kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasında bıçaklı sopalı çöp kutusu kavgası: ...
Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı
Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler ...
Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler
YEREL HABERLER Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler
Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı
YEREL HABERLER Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları ...
Denizli, kekik ve tütün üretiminde zirvede Denizli'de 2019 yılında 15 bin 729 ton kekik, 16 bin 423 ton tütün üretildi
YEREL HABERLER Denizli, kekik ve tütün üretiminde zirvede Denizli'de ...
Denizli Büyükşehir otobüsleri 365 gün temizleniyor Vatandaşların hijyenik seyahat etmeleri için 365 gün temizleniyor Otobüs durakları dezenfeksiyon ile yaz kış demeden temizleniyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir otobüsleri 365 gün ...
Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi Maç izlemeye gelen taraftarların üzerinden çekiç, bıçak, kurusıkı tabanca ve testere gibi malzemeler çıktı
YEREL HABERLER Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi ...
Yaralı şahini evinde besledi
YEREL HABERLER Yaralı şahini evinde besledi
Tarlasında yaralı şahin buldu
YEREL HABERLER Tarlasında yaralı şahin buldu
Denizlispor panik yapmıyor
YEREL HABERLER Denizlispor panik yapmıyor
Sacko’dan sevindirici haber Denizlisporlu Sacko’ya ilk müdahale Dr. Hatay’dan
YEREL HABERLER Sacko’dan sevindirici haber Denizlisporlu Sacko’ya ilk müdahale Dr. ...
Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu
Prof. Dr. Kumsar: “Elazığ depremi Denizli için deprem riski oluşturmuyor" "Türkiye’de çok sayıda aktif fay hattı var" “Denizli’yi etkileyecek olan deprem maksimum 6,8”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kumsar: “Elazığ depremi Denizli için deprem ...
'Yatarken yanan sobaya kömür atmak ölümcül sonuç doğurabilir'
YEREL HABERLER 'Yatarken yanan sobaya kömür atmak ölümcül sonuç ...
Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı şahsın kafasına tabanca kavgası ile vurdu, silah ateş alınca büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı şahsın ...
Beyin damarında pıhtı atan avukat yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Beyin damarında pıhtı atan avukat yaşamını yitirdi
Yamaç paraşütü pilotu travertenlere düştü Travertenlere paraşütüyle düşen pilot yaralandı, yanındaki turist olayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotu travertenlere ...
Apart ve eğlence merkezi denetimlerinde 119 bin 593 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Apart ve eğlence merkezi denetimlerinde 119 bin 593 ...
Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı
Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X