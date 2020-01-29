Çocuğun kalbine giden 10 yol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuğun kalbine giden 10 yol

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Çocuğun kalbine giden 10 yol" adlı bir seminer düzenledi. Çocukların kişisel gelişimlerinde oyunun büyük önemi olduğu belirtilirken, "Oyun en önemli öğrenme aracıdır" vurgusu yapıldı.

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Çocuğun kalbine giden 10 yol" adlı bir seminer düzenledi. Çocukların kişisel gelişimlerinde oyunun büyük önemi olduğu belirtilirken, "Oyun en önemli öğrenme aracıdır" vurgusu yapıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğinde "Çocuğun kalbine giden 10 yol" adlı bir seminer düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Er burada yaptığı konuşmada, ebeveynliğin dünyanın en zor mesleği olduğunu söyledi. Çocuklarla iletişimi kolaylaştıracak ve uygulanabilecek 10 ayrı yolu katılımcılara anlatan Er, "Oyun en önemli öğrenme aracıdır. Çocuk oyunla kendini ifade eder, oyunla eğlenir, dinlenir. Oyun çocuğun filizlendiği yerdir. Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini hissedebileceğimiz yegâne yer oyundur. Oyunun içerisinde olmazsa olmazı ise müzik ve ritimdir" dedi. Er'in sunumunu oyunlarla anlatması renkli görüntülere sahne oldu.

'Ailemi Seviyorum' projesine dikkat çekti
Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, Denizli’de yaşayan kadınların hayat kalitesini artırmak için birçok çalışma yaptıklarını kaydetti. Değirmenci, "Ailemi Seviyorum projemiz kapsamında Sağlıklı Evlilik Okulumuz var. 10 yıla yakındır Denizli’de evlenmek isteyen, sağlıklı bir evlilik kurumu kurmak isteyen gençlerimize eğitimler veriyoruz. Ayrıca anne adaylarının talebiyle Hamilelik Okulu da açtık. 5 yıldır Hamilelik Okulu eğitimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa Denizlimiz mutlu olur"
Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstiyoruz ki Denizli’de tüm kadınlar mutlu olsunlar. Eğitimden, sağlığa, spordan kültüre pek çok konuda düzenlediğimiz seminerlerimizle ailelerimizin hayatta karşılaşabileceği problemleri çözmeye çalışıyoruz. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa Denizlimiz mutlu olur. Bu şiarla 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz." Programın ardından Öğretim Üyesi Hasan Er, Kent Konseyi’nde çocuklarla bir araya gelerek, Ormanda İki Fare adlı eserini imzalayıp çocuklarla sohbet etti.

DENİZLİ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege mutfağının önemli lezzetlerinden gözlemeye büyük ilgi Her fırında kadınlar yapıyor, binlerce müşterisi var
YEREL HABERLER Ege mutfağının önemli lezzetlerinden gözlemeye büyük ...
Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya ...
Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe
Denizli’de yoğun sis
YEREL HABERLER Denizli’de yoğun sis
Komşular arasında bıçaklı sopalı çöp kutusu kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasında bıçaklı sopalı çöp kutusu kavgası: ...
Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı
Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler ...
Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler
YEREL HABERLER Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler
Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı
YEREL HABERLER Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları ...
Denizli, kekik ve tütün üretiminde zirvede Denizli'de 2019 yılında 15 bin 729 ton kekik, 16 bin 423 ton tütün üretildi
YEREL HABERLER Denizli, kekik ve tütün üretiminde zirvede Denizli'de ...
Denizli Büyükşehir otobüsleri 365 gün temizleniyor Vatandaşların hijyenik seyahat etmeleri için 365 gün temizleniyor Otobüs durakları dezenfeksiyon ile yaz kış demeden temizleniyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir otobüsleri 365 gün ...
Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi Maç izlemeye gelen taraftarların üzerinden çekiç, bıçak, kurusıkı tabanca ve testere gibi malzemeler çıktı
YEREL HABERLER Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi ...
Yaralı şahini evinde besledi
YEREL HABERLER Yaralı şahini evinde besledi
Tarlasında yaralı şahin buldu
YEREL HABERLER Tarlasında yaralı şahin buldu
Denizlispor panik yapmıyor
YEREL HABERLER Denizlispor panik yapmıyor
Sacko’dan sevindirici haber Denizlisporlu Sacko’ya ilk müdahale Dr. Hatay’dan
YEREL HABERLER Sacko’dan sevindirici haber Denizlisporlu Sacko’ya ilk müdahale Dr. ...
Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu
Prof. Dr. Kumsar: “Elazığ depremi Denizli için deprem riski oluşturmuyor" "Türkiye’de çok sayıda aktif fay hattı var" “Denizli’yi etkileyecek olan deprem maksimum 6,8”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kumsar: “Elazığ depremi Denizli için deprem ...
'Yatarken yanan sobaya kömür atmak ölümcül sonuç doğurabilir'
YEREL HABERLER 'Yatarken yanan sobaya kömür atmak ölümcül sonuç ...
Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı şahsın kafasına tabanca kavgası ile vurdu, silah ateş alınca büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı şahsın ...
Beyin damarında pıhtı atan avukat yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Beyin damarında pıhtı atan avukat yaşamını yitirdi
Yamaç paraşütü pilotu travertenlere düştü Travertenlere paraşütüyle düşen pilot yaralandı, yanındaki turist olayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotu travertenlere ...
Apart ve eğlence merkezi denetimlerinde 119 bin 593 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Apart ve eğlence merkezi denetimlerinde 119 bin 593 ...
Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X