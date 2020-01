Ege mutfağının önemli lezzetlerinden gözlemeye büyük ilgi Her fırında kadınlar yapıyor, binlerce müşterisi var

Ege mutfağının önemli lezzetlerinden gözleme, Denizli'de neredeyse her fırında kadınlar tarafından yapılıyor. Günün her vakti binlerce kişi gözlemenin tadına bakmak için fırınlara gidiyor.

Denizli’nin neredeyse hemen her semtinde gözlemeci bulunuyor. Gelenekselleşmiş bir tat olan gözlemeye, yaşlısından gencine kadar herkes büyük ilgi gösteriyor. Ispanaklı, patatesli ve kabaklı çeşitlerinin yanında müşterinin isteğine göre malzemelerde değişiklik yapılabiliyor. İsteyen müşteriler kendi malzemesini getirerek kendi damak zevkiyle bu geleneksel tadı birleştirerek ortaya yeni bir lezzet çıkartabiliyor.

57 yaşındaki gözleme ustası Eşe Demirel, çocukluğundan beri bu işi yaptığını hatta çocukluğunda hep yufka yediklerini ve bu zanaatı annesinden öğrendiğini belirterek, “Burada ıspanaklı, patatesli, kabaklı börek ve yufka yapıyoruz. Bazlama yapıyoruz. Bezdirme yapıyoruz. Kim ne istiyorsa onu yapıyoruz. Hamur yoğrulmuş geliyor ama yetmezse bende yoğuruyorum. Un, tuz ve su ile elimle yoğuruyorum. Kıvama gelince yapıyorum. Müşteriler ne tercih ederse, isteyene patatesli yapıyoruz. Kimisi iş getiriyor onu da yapıyoruz. Malzeme hazırlayıp veriyorlar. Yumurta getiriyorlar onu yapıyoruz. 4’üncü sene oldu buraya gireli ben ama ben çocukluktan yapıyorum bunu köyde biz hep yufka yerdik. Annem zorla öğretirdi bana çevir salla deyip pişirmeyi” dedi.

