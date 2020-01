Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu  

-

SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, takıma yaptıkları transferlerle güç kazandıklarını söyledi. Takviyelerin çok faydalı olacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Devre arasında Muhammet Özkal, Ogenyi Onazi, Özgür Çek ve Syam Ben Youssef´i kadromuza dahil ettik. Takıma kattığımız oyuncuların bize itici güç olacağına inanıyorum. Onların da elinde sihirli değnek yok. Zamana ihtiyaçları var. Arkadaşlarını ve sistemi tanımaları için takımla daha çok çalışmaları gerekiyor. Yeni transferlerimiz bize müthiş derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. İkinci yarının her takım için zorlu geçeceği aşikar. Önümüzü daha net görebilmek adına içerideki maçları kazanarak bir an önce alttaki takımlarla aramızdaki ilişkiyi kesmek istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Özdilek, Göztepe´ye karşı önemli bir müsabakaya çıkacaklarını kaydetti. İç saha avantajını kullanarak bu maçtan 3 puan almak istediklerini belirten Özdilek, "Zor bir müsabaka oynayacağız. Göztepe içerde ve dışarıda kazanarak moralli gelecek. Bu ligde kolay maç yok. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Biz maalesef bu zamana kadar bu avantajı kullanamadık. Dışarıda daha etkili ve başarılıyız. Bu hafta seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanarak en azından önümüzü güvenli ve rahat görmek istiyoruz. Biz birlikte oynarsak ve birlikte hareket edersek çok güçlü bir takımız. Kazanmak için saha içinde futbol adına elimizden gelen ne varsa yapacağız" yorumunu yaptı.

BEN YOUSSEF: "GÖZTEPE´YE KARŞI ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Syam Ben Youssef ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Takıma katılmadan önce yaptığı görüşmelerde Denizlispor ile ilgili olumlu bilgiler aldığını belirten Ben Youssef, "Kent ve insanları çok güzel. Benim buraya gelmemin sebebi güzellik değil futbol sahasıdır. En önemlisi futbol sahasında neler yapabileceğimiz. Umarım çok iyi gideceğiz. Göztepe maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Göztepe´ye karşı elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan maksimum verimliliği sahaya yansıtıp iyi sonuç alabilmek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Futbolcuların düz koşu ve ısınma hareketleri yapması

-Teknik direktör Mehmet Özdilek´ten detaylar

-Mehmet Özdilek´in açıklamaları

-Ben Youssef´in açıklamaları

