Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı

İHA

Denizli Tabipler Odası Başkanlığı'nca yapılan 'Korona virüsü' açıklamasında Denizli ve Türkiye adına henüz sorun yaşanmadığına dikkat çekilirken, halka ellerini sık sık yıkanması gerektiği uyarısı yapıldı.

Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı

Denizli Tabipler Odası Başkanlığı’nca yapılan ‘Korona virüsü’ açıklamasında Denizli ve Türkiye adına henüz sorun yaşanmadığına dikkat çekilirken, halka ellerini sık sık yıkanması gerektiği uyarısı yapıldı.
Çin’in Wuhan şehrinde meydana gelen ve Dünyayı sarsan 'Korona Virüsü' ile ilgili Denizli Tabipleri Birliği Denizli Tabip Odasında toplantı düzenlendi. Basın toplantısına; Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten ve Denizli Tabip Odası Sekreteri Dr. Fercem Erbay katıldı. Denizli Tabip Odası toplantı salonunda yapılan programda konuşan Turgut “Korona virüsü” hakkında “Korona virüsü bin 900 lü yıllardan beri insanlar içinde de hastalık yapan, üst solunum enfeksiyon yapan bir virüs ama 2 binli yılların başından beri yeni korona virüsler insanlarda salgın yapmaya başladı. İşte sars korona virüs, mars korona virüs. Bunlar sıkıntı yaşattı ve 2019’un son gününde çıkan Çin’de ki Wuhan kentindeki salgında da yeni bir korona virüsü olarak tespit edildi. Buna da 2019 encow korona virüsü diyoruz biz. Şu anda Dünya’da yaşanan sorun bu" dedi.
Denizli’ye gelen Çin’li turistlerde korona virüsüne rastlanma tehlikesi hakkında konuşan Turgut “Sanmıyorum, zaten onlar bu salgından evvel Wuhan’a uğramamış insanlar. Zaten tespit ediliyor. Bunların sorunu enfeksiyon ama H1N1 dediğimiz virüsün yaptığı enfeksiyonlardı. Onlar taburcu edildi gönderildi. Ancak dikkatli olmak gerekiyor. Turizm açısından, turist kafileleri yine gelecektir. Ticaretimiz var, ticaret ile ilgili de ziyaretçilerimiz olacaktır. Tabi ki dikkatli olmakta fayda var “ ifadelerini kullandı. Vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyen Turgut “Ellerini bol bol yıkasınlar. Her temastan sonra el yıkamaktan imtina etmesinler. Aslında bu sosyal hayatta yapılması gerekilen bir şey, bugünlerde daha dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Bu virüsten korunmanın, kaçmanın tek yolu bu" diye konuştu.
Toplantıda korona virüsü hakkında bilgiler veren ve virüsten kendilerini koruma adına yapılması gerekenleri anlatan Başkan Alten “Bugün Denizli Tabip Odası olarak en yetkin ağızlardan korona virüs salgını enfeksiyonuyla ilgili bilgilendirme yapmak istedik. Odamız üyesi olan Dr. Hüseyin Turgut az önce bizi bilgilendirdi. Korona virüsü aslında hayvanlarda görünen bir virüs enfeksiyonu fakat uğradığı mutasyon sonucunda insanlara bulaşmaya başladı. Çin’in Wuhan kentinde, 2019 yeni korona adıyla virüs tespit edildi. Bağışıklık sistemi kötü olan kişilerde ölümcül olabilen bir enfeksiyon tipi. Şu an Türkiye ve Denizli adına bir bildirilmiş vak'a yok o yüzden korunma yöntemlerine dikkat ederek bunun oluşmasını engelleyici, işte sık sık el yıkamak, kalabalık yerlere girmemek gibi kendi vücut direncimizi iyi tutmak adına iyi beslenmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çin’le ilişkileri minimuma indirmekte yarar var"
Çin’le olan ilişkilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Alten, “Devletimiz için bence yapılacak olan şey Çin’den giriş ve Çin’e uçuşların yasaklanması mesela. Bugün sabah ben haberlerde takip ettim. Bugün burada açıklama yapacağız diye, 3 4 hava yolu Çin’e olan uçuşlarını kaldırmış. Orada ki insanlarını geri çeken ülkeler var. Bence ilişki her halde minimuma indirmekte yarar var” dedi.

DENİZLİ

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e yükseldi Gazetecilerin 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdi 2’i kadın 7 kişi tutuklanmasının ardından 4 şüpheli daha tutuklandı Suç örgütünden şikayetçi oldu: “Tabanca zoru ile şikayetinden vazgeçmesi istendi”
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e ...
Tutuklananların yakınları 'adam kaçırma' suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Tutuklananların yakınları 'adam kaçırma' suçundan ...
DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik değerlendirmesini yaptı
YEREL HABERLER DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik ...
'2020 Denizli Yılı', EMITT'te tanıtıldı
YEREL HABERLER '2020 Denizli Yılı', EMITT'te tanıtıldı
Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
2020 Skolyoz hastası Sude’ye şifa getirdi
YEREL HABERLER 2020 Skolyoz hastası Sude’ye şifa getirdi
Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu
YEREL HABERLER Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu
DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama & Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi' eğitimi
YEREL HABERLER DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama ...
"2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında
YEREL HABERLER "2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında
(ÖZEL) Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun yaptılar Otomobil dolandırıcılarını evinde misafir ettiler, şimdi ise onları arıyorlar 13 ay önce dolandırılan aile şebekenin bir an önce bulunmasını istiyor Otomobil dolandırıcıları Türkiye’nin her kentinden birilerini dolandırmaya devam ediyor ‘Buldan Şebekesi’ onlarca kişiyi dolandırdı, mağdurlar WhatsApp grubu kurdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun ...
Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor
52 yıllık evli çiftin aşk dolu düeti Neşe dolu çiftten 52 yıllık evliliğin sırları
YEREL HABERLER 52 yıllık evli çiftin aşk dolu düeti Neşe dolu ...
Denizli'ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele etti Ekipler tuzlama ve küreme için yoğun çaba harcadı
YEREL HABERLER Denizli'ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele ...
Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
YEREL HABERLER Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
Denizli’de yağmur ve dolu trafiği olumsuz etkiledi Dolu yağışında şarampole düşen 2 otomobilde maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Denizli’de yağmur ve dolu trafiği olumsuz ...
Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları ...
Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve ...
Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu ...
Syam Ben Youssef: "Sorduğum herkes Denizli'den çok iyi bahsedince gelmeye karar verdim"
YEREL HABERLER Syam Ben Youssef: "Sorduğum herkes Denizli'den çok ...
Bozkurt’ta kapalı pazar yeri açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bozkurt’ta kapalı pazar yeri açılışı yapıldı
Mehmet Özdilek: “Bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Bireysel anlamda ciddi ...
Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu  
YEREL HABERLER Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu  
Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını ...
Pamukkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Pamukkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X