Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Dünya’nın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)’e katıldı.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. EMİTT, TÜYAP Fuar merkezinde başladı. 30 Ocak2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen fuarın açılışına Başkan Örki de katıldı. Fuarda Türkiye'de ve yurt dışında bulunan turizm şirketlerinin acenteleri, turizm ve kültür alanındaki bilgileri fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere aktarıyor. Başkan Örki de fuara katılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile kentimizi fuarda temsil eden kurumların stantlarını ziyaret etti.



“Amacımız Pamukkale’ye daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak”

Pamukkale’yi her platformda tanıtmak istediklerini belirten Başkan Örki, “EMİTT 2020 dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar bu fuarda buluşuyor. Bu tür fuarlar hem Denizlimizin hem de ilçemiz Pamukkale’nin güzelliklerini tanıtabildiği ortamlar sağlıyor. Biz de burada ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak için ikili diyaloglarda bulunuyoruz. Tek amacımız Pamukkale’ye daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak” dedi.

DENİZLİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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