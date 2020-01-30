Denizli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. DenizliAntalya ve Muğla karayolunda yağışın etkisi ile yoldan çıkan 2 otomobil yol kenarına savruldu.

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve dolu yağışı, karayolu trafiğini olumsuz etkiledi.

Denizli Antalya karayolu ve Tavas Muğla karayolu kenarları dolu yağışından dolayı beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Dolu nedeniyle yolda ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise otomobillerini park ederek doludan korunmaya çalıştı. Cankurtaran mevkiinden Antalya ve Muğla istikametine giden araçlar hafif buzlanma nedeniyle güvenlik amaçlı trafik polisleri tarafından yol yaklaşık yarım saat kapalı tutuldu. Karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme araçları önlem amaçlı yolda küreme ve tuzlama işlemi yaptı.



2 otomobil yoldan çıktı

Yağış nedeniyle Tavas Muğla karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarına savruldu.

DENİZLİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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