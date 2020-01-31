Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor

- SÜPER Lig´de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor rakibiyle oynadığı son 15 lig maçının sadece 1´ini kaybetti. Sarı-kırmızılılara karşı son yıllarda üstünlük kuran Denizlispor, Göztepe´ye karşı tek yenilgisini 2015-2016 sezonunda 1´inci Lig´de mücadele ederken 1-0´lık skorla aldı. Bu süreçte Göztepe´yi 8 kez mağlup eden yeşil-siyahlılar 6 maçta eşitliği bozamadı. Denizlispor, Göz-Göz´le Süper Lig´de oynadığı son 7 maçta da rakibini 4 kez yendi, 3´ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizlispor 1999-2000´de Göztepe´yi İzmir´de 4-2 mağlup ederken, sahasındaki müsabakadan da 1-0´lık galibiyetle ayrıldı.
Denizlispor, İzmir ekibiyle Süper Lig´de bu kez 2001-2002 sezonunda karşılaştı. İzmir´deki karşılaşma 1-1 sona erdi, Denizlispor evinde rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Denizlispor 2002-2003´te de Göztepe´yi Alsancak Stadı´nda 3-2 devirdi, Denizli´deki randevudan ise gol sesi çıkmadı. İki takım 16 yıl aradan sonra Süper Lig´de bu sezon karşı karşıya geldi. İlk devrede Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı´ndaki maç golsüz eşitlikle bitti. Sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, Göztepe maçıyla kötü gidişata dur demek isterken, futbol şube sorumlusu Ali Fırat taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan ile forvet Sacko mücadelede forma giyemeyecek.
DENİZLİ
31 Ocak 2020 Cuma
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