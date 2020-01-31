DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama & Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi' eğitimi

DENİB AKADEMİ, “Yerelden Globale Dijital Pazarlama & Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi Eğitimi”ni 30 Ocak 2020 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.

Canan Özpınar tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; dijital pazarlama, marka oluşturma, online pazarlama kampanyaları, internet reklamcılığı, dijital medya planlama, hedef kitle analizi, sosyal medya iletişimi ve pazarlama, imaj yönetimi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitmen Merve Arık, dijital medya planı oluştururken kampanya, hedef kitle, reklam bütçesi ve hedef doğrultusunda çalışmaları efektif hale getirmek için veri analizi ve raporlamanın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Var olan eticaret sitenizin performansını etkileyen alt yapısal problemler, harcadığınız reklam bütçesinin ölçümlenmesinde sorun yaratıyorsa veri analiziniz sağlıklı olmaz. Harcadığınız reklam bütçelerinin yansımalarını görebilmek adına veri analizini stratejik olarak ön planda tutmalısınız. Eihracatta hedef kitle analizi yapabilmek adına öncelikle o pazarda yer alacağınız ürünün fiyat politikasını doğru belirlemeli, o bölgenin kültürel ve alışveriş davranışlarını incelemeli, bölgenin ikliminden bireysel davranış alışkanlıklarından haberimiz olmalı. Ve başarılı olabilmek için yalın ve özgün fotoğraflar ve içeriklerle kullanıcı karşısına çıkmalısınız.”

Eğitmen Canan Özpınar ise şunları söyledi: “Endüstrinin 4.0 pazarlamanın ise 3.0 olarak adlandırıldığı ve her alanda dijital dönüşümden bahsettiğimiz günümüzde, işletmeler için pazarlama süreçlerindeki “Dijital Markalaşma” kavramı hayati önem taşımaktadır. Ulusal ve küresel çapta büyümeyi hedefleyen firmalar ne yazık ki “Dijital Markalaşma” dönüşümünü tamamlamadan varlıklarını sürdüremeyecekler. Dijital markalaşma bir markanın rakipleri arasında avantajlı konuma geçerek üstünlük kazanmasını sağlar. Ayrıca dijital pazarlama faaliyetlerindeki sürdürülebilirlik yine dijital markalaşma ile mümkündür.”

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 12 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan “İleri Excel Uygulamaları Eğitimi” ile devam edecek.

DENİZLİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:32

YATSI 19:50

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