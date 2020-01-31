Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu

İHA

– Ülke genelinde Cuma hutbesinin konusu 'Deprem' oldu. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe, camilerde cemaatlere okundu.

Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu

– Ülke genelinde Cuma hutbesinin konusu ‘Deprem’ oldu. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe, camilerde cemaatlere okundu.
Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de camilerde namaz kılmaya gelenlere ‘Deprem’ anlatıldı. Hutbede, geçen hafta büyük bir depremle sarsıldığımız hatırlatılırken, “Hüzün ve keder yüreklerimizi dağladı. Onlarca kardeşimizi ahiret yolculuğuna uğurladık. Yaralılarımız ve evini barkını yitiren insanlarımız için seferber olduk. Afet gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Bu elim hadisede vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Rabbim, yaralılarımıza şifalar ihsan eylesin. Depremden zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, yaralarını sarmayı, hayata tutunmayı nasip etsin. Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun” denildi.
Kainatın düzeni ve işleyişinin “Sünnetullah” denilen ilahî kanunlara göre cereyan ettiği ifade edilirken, “Cenâbı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgârın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır.
Deprem de ilâhî kurallara uygun biçimde meydana gelir. İnsanoğlu depreme engel olamaz; depremin zamanına ve şiddetine müdahale edemez. Ama depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler alabilir. Zira deprem, sel, yangın gibi doğal afetler karşısında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerim’de şöyle buyurur: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” Mümin, imtihan dünyasında farklı sıkıntılarla karşılaşacağını bilerek yaşar. Sınırlı ve aciz bir varlık olduğunun, kul olarak Rabbine muhtaçlığının farkındadır. Sıkıntılar karşısında elinden geldiği ve gücü yettiği kadar mücadele eder. Aklını, bilgisini, tecrübesini kullanarak tedbirini alır. Sonrasında ise imanı gereği, teslimiyet ve tevekkül ile hareket eder. Uğradığı musibetten sabrederek ve güçlenerek çıkar. Nimete şükür, mihnete sabır göstererek ilâhî imtihanı kazanır. Peygamberimiz (s.a.s), müminin bu halini şöyle anlatır: “Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum sadece mümine hastır. Bir nimetle karşılaştığında şükreder; bu onun için hayır olur. Bir musibetle karşılaştığında ise sabreder; bu da onun için hayır olur” ifadeleri kullanıldı.

“Afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmak, mümince bir duruşun gereğidir”
Afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın, mümince bir duruşun gereği olduğu anlatılırken, “Takdir Allah’ındır, bizlere düşen ise önce tedbir almak, sonra Rabbimize tevekkül etmektir. Nitekim Resûli Ekrem (s.a.s) musibetler karşısında tavrımızın nasıl olması gerektiğini şöyle anlatır: “Allah ihmalkârlık ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin bir şey kalmadığı zaman, ‘Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir’ de. Öyleyse acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. Tabiatın dengelerine ve yaşadığımız bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. Ailemizi afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirelim. Hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de inancı, mezhebi, etnik kökeni ve düşüncesi ne olursa olsun milletçe el birliğiyle yaralarımızı sarıyoruz. Devletimizin desteği ve milletimizin dayanışması her türlü takdirin üzerindedir. Sevgili Peygamberimizin müjdesi ise bu aziz, fedakâr ve cömert milleti beklemektedir: “Bir kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımcısıdır” sözleriyle hutbe sona erdi.

DENİZLİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama & Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi' eğitimi
YEREL HABERLER DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama ...
"2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında
YEREL HABERLER "2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında
(ÖZEL) Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun yaptılar Otomobil dolandırıcılarını evinde misafir ettiler, şimdi ise onları arıyorlar 13 ay önce dolandırılan aile şebekenin bir an önce bulunmasını istiyor Otomobil dolandırıcıları Türkiye’nin her kentinden birilerini dolandırmaya devam ediyor ‘Buldan Şebekesi’ onlarca kişiyi dolandırdı, mağdurlar WhatsApp grubu kurdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun ...
Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor
52 yıllık evli çiftin aşk dolu düeti Neşe dolu çiftten 52 yıllık evliliğin sırları
YEREL HABERLER 52 yıllık evli çiftin aşk dolu düeti Neşe dolu ...
Denizli'ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele etti Ekipler tuzlama ve küreme için yoğun çaba harcadı
YEREL HABERLER Denizli'ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele ...
Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
YEREL HABERLER Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
Denizli’de yağmur ve dolu trafiği olumsuz etkiledi Dolu yağışında şarampole düşen 2 otomobilde maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Denizli’de yağmur ve dolu trafiği olumsuz ...
Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları ...
Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve ...
Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu ...
Syam Ben Youssef: "Sorduğum herkes Denizli'den çok iyi bahsedince gelmeye karar verdim"
YEREL HABERLER Syam Ben Youssef: "Sorduğum herkes Denizli'den çok ...
Bozkurt’ta kapalı pazar yeri açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bozkurt’ta kapalı pazar yeri açılışı yapıldı
Mehmet Özdilek: “Bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Bireysel anlamda ciddi ...
Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı
YEREL HABERLER Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı
Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu  
YEREL HABERLER Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu  
Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını ...
Pamukkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Pamukkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de araç sayısı 410 bin 598’e ulaştı Oransal olarak en fazla artış yüzde 2,5 ile bin 750 adet motosikletle gerçekleşti
YEREL HABERLER Denizli’de araç sayısı 410 bin 598’e ulaştı Oransal ...
Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu Yaşlı adam evinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu Yaşlı adam ...
Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı Suç örgütü üyesinin annesi ‘Oğlum ne yaptın sen?’ diyerek ağladı
YEREL HABERLER Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi ...
Organize suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Organize suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı
GEKA, 125. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de yapıldı
YEREL HABERLER GEKA, 125. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de ...
Denizlispor’da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X