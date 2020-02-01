Ateşli silahla vurulan kızıl akbaba koruma altına alındı Büyükşehir yaban dostlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatarak, nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan yaralı kızıl akbaba ile şahini tedavi altına aldı.

Büyükşehir yaban dostlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bir süre önce Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabanın ilk kontrollerinde bilinçsiz avlanma sonucu kanatlarında ateşli silahlardan kaynaklı yaralar oluştuğu tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan yırtıcı kuşun sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

Merkezde görevli veterinerler hekimler aynı gün yine vatandaşlar tarafından kentte bulunan yaralı bir şahinin tedavi altında olduğunu bildirdi. Veterinerler hekimler ilk muayenesinde şahinin de ateşli silahlardan kaynaklı yaralandığını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

DENİZLİ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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