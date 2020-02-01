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Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

İHA

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çalışmanın son bölümü ise taktik çalışma ile tamamlandı. Dün gerçekleşen antrenmanda bileğinden sakatlanan Tiago Lopes ve sakatlığı süren Hadi Sacko, bugün yapılan çalışmaya katılmadı.
Tedavisi devam eden Tolgahan Acar fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ederken, darbeye bağlı ağrıları bulunan Özgür Çek tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

DENİZLİ

01 Şubat 2020 Cumartesi

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