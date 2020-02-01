Denizli Ticaret Odası (DTO), 33 üyesini dünyanın alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olan EMITT 2020 Turizm Fuarı’na götürdü.

DTO, turizm sektöründe yer alan üyesi firmaların temsilcilerinden oluşan 33 kişilik bir heyetle, dünyanın en büyük organizasyonlarından EMITT 2020 Turizm Fuarı'na Denizli'nin damgasını vurdu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın önderliğindeki heyete Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi ile Denizli Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol da eşlik etti.

“Şehrimizin doğal güzellikleri, turizm yatırımları ile turistik işletmelerini, dünyaya tanıtıyoruz”

Başkan Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi’nin de stant açtığı fuarda yer alan firmaları tek tek ziyaret ederek, “Bu tür önemli organizasyonlarda el birliğiyle şehrimizin doğal güzellikleri, turizm yatırımları ile turistik işletmelerini, dünyaya tanıtıyoruz. EMITT 2020 Turizm Fuarı'na katılan DTO üyeleri ile kentimizden fuara katılan kurumlarımızın stantlarını tek tek ziyaret ettik gerek sektörleriyle gerekse fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

DENİZLİ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:33

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.