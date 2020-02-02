‘Biz Kaç Kişiyiz’ isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı

Denizli’nin Buldan ilçesinde sosyal iletişim ağında ‘Biz Kaç Kişiyiz’ isimli grup kuran vatandaşlar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yardım eli uzattı. Depremzedelere yardım gönderen grup, sokak hayvanları için de mama gönderdi.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası harekete geçen ve sayıları yaklaşık 40’ı bulan yardımseverler, ‘Biz Kaç Kişiyiz’ isimli WhatsApp grubu kurdu. Grupta bulunan vatandaşlar, depremzedelere gıda ile temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik malzemeleri, kıyafetler, battaniye ve yastık gönderdi. Sokak hayvanları ve küçükbaş hayvanlar da unutulmayarak deprem bölgesine mama ve arpa gönderildi.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Atalay, depremi duydukları anda mahalle sakinlerinin duyarsız kalmadığını belirterek, “Mahalle sakinlerimiz de bana yardım etmek istediklerini söyleyince 'Biz Kaç Kişiyiz' grubuyla haberleşerek güçbirliği yaptık. Mahalle halkım her zaman olduğu gibi elinde avucunda ne varsa verdi. Ülke olarak iyi günde olduğu gibi kötü günlerimizde de bir ve beraber olacağız. Yalnız değilsiniz, geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya” dedi.

Toplanan yardımlar kamyon ile Elazığ’da gönderildi.

DENİZLİ 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:34

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.