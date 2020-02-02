Akılda kalıcı tarih olmasını fırsata çevirdiler 02.02.2020 tarihinde Denizli’de 24 çift dünya evine girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akılda kalıcı tarih olmasını fırsata çevirdiler 02.02.2020 tarihinde Denizli’de 24 çift dünya evine ...

İHA

Denizli'de 02.02.2020 tarihi fırsatı kaçırmayan 24 çift dünya evine girdi.

Akılda kalıcı tarih olmasını fırsata çevirdiler 02.02.2020 tarihinde Denizli’de 24 çift dünya evine girdi

Denizli’de 02.02.2020 tarihi fırsatı kaçırmayan 24 çift dünya evine girdi.
Denizli’de unutulmayacak tarih olan 02.02.2020 tarihinde evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde başvuru yaparak bugün dünya evine girdi. Hem akılda kalıcı hem de tersi ve düzden okunuşunda aynı olması çiftlerin hangi gün olması noktasında karar almalarında etkili oldu. Denizli’de 02.02.2020 tarihinde 24 çift nikah kıydırarak, dünya evine girdi. Tarihi unutmamak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getiren Feray ve Mehmet Tercan çifti, “Biraz unutmamak için uyanıklık yaptık diyelim. En baştan beri benim zaten planım buydu. Çünkü tarihin başından da başlasanız sonunda da başlasanız da sıfır iki ile bitiyor. Bir de görebileceğiz ilk ve son tarih yani bundan sonra böyle denk gelmesi bin yıl sonra mı oluyor artık 3 binlerde olacak buna denk gelmeyeceği için özellikle bu tarihi seçtik. Bir de eşimin de dediği gibi biraz da uyanıklık osun diye sanırım, unutmamak için tarihi ben çok mutluyum şu anda eşime çok teşekkür ediyorum” dediler.

DENİZLİ

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti
YEREL HABERLER Denizli’de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ...
‘Biz Kaç Kişiyiz’ isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı
YEREL HABERLER ‘Biz Kaç Kişiyiz’ isimli grup kuran 40 hayırsever ...
(Özel) Yavru şahin açlık ve yorgunluk nedeniyle sanayi sitesine düştü Yavru şahini Denizli Büyükşehir Belediyesi koruma altına aldı
YEREL HABERLER (Özel) Yavru şahin açlık ve yorgunluk nedeniyle ...
Otoparktaki otomobil yandı
YEREL HABERLER Otoparktaki otomobil yandı
Çivril'den deprem bölgesine bir kamyon elma
YEREL HABERLER Çivril'den deprem bölgesine bir kamyon elma
DTO, EMITT 2020 Turizm Fuarına katıldı
YEREL HABERLER DTO, EMITT 2020 Turizm Fuarına katıldı
Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu Cesedi geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslar buldu
YEREL HABERLER Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu Cesedi ...
Denizlispor kenetlendi
YEREL HABERLER Denizlispor kenetlendi
Korona virüsü Pamukkale turizmini olumsuz etkiledi Çinli turistler Pamukkale'yi ağızlarında maskeler ile geziyor Pamukkale'ye son Çinli turist kafileleri geldi Pamukkale’de Çin restoranlarında maskeli önlem
YEREL HABERLER Korona virüsü Pamukkale turizmini olumsuz ...
Ateşli silahla vurulan kızıl akbaba koruma altına alındı Büyükşehir yaban dostlarına sahip çıkmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ateşli silahla vurulan kızıl akbaba koruma altına ...
(Özel) Korona virüsünü fırsata çevirdi Virüs dünya için kriz, onun için ekmek kapısı Pamukkale'nin girişine tezgah kurup medikal maske satmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsünü fırsata çevirdi Virüs dünya ...
Denizli’nin aralık ayı ihracatı 233 milyon 346 bin dolar oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin aralık ayı ihracatı 233 milyon 346 bin ...
Yamaç paraşütü pilotları 'Koronavirüs'üne karşı maskeyle uçuyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotları 'Koronavirüs'üne karşı ...
PAÜ'de doğala en yakın sentetik saç üretildi
YEREL HABERLER PAÜ'de doğala en yakın sentetik saç üretildi
Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e yükseldi Gazetecilerin 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdi 2’i kadın 7 kişi tutuklanmasının ardından 4 şüpheli daha tutuklandı Suç örgütünden şikayetçi oldu: “Tabanca zoru ile şikayetinden vazgeçmesi istendi”
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e ...
Tutuklananların yakınları 'adam kaçırma' suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Tutuklananların yakınları 'adam kaçırma' suçundan ...
DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik değerlendirmesini yaptı
YEREL HABERLER DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik ...
'2020 Denizli Yılı', EMITT'te tanıtıldı
YEREL HABERLER '2020 Denizli Yılı', EMITT'te tanıtıldı
Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
2020 Skolyoz hastası Sude’ye şifa getirdi
YEREL HABERLER 2020 Skolyoz hastası Sude’ye şifa getirdi
Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu
YEREL HABERLER Cuma hutbesinin konusu 'deprem' oldu
DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama & Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi' eğitimi
YEREL HABERLER DENİB Akademi’den 'Yerelden Globale Dijital Pazarlama ...
"2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında
YEREL HABERLER "2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X