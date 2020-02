Dünya çapında oyun sektörü hasılatı yaklaşık 140 milyar dolar Mevlüt Dinç: “Bana göre başarı için 3 şey önemli heves, yetenek ve çaba”

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Pamukkale Teknokent, Tiplay oyun geliştirme stüdyosu ile birlikte düzenlediği etkinliğe pek çok şehirden yaklaşık 50 oyun sever katılım sağladı. Teknokent oyun sektörünün önemli isimlerinden Mevlüt Dinç’i ağırladı.

Pamukkale Teknokent konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 80’li yıllarda İngiltere’de bulunarak oyun sektörüne ilk adımını attığını dile getiren Dinç, İngiltere’de arkadaşının ısrarıyla satın aldığı oyun bilgisayarı ZX Spectrum ile oyun dünyasına ilk adımı attığını belirtti. Mevlüt Dinç, kimsenin yardımı olmadan 2 yıl içerisinde dergi ve kitaplardan edindiği tecrübelerle oyun programlamayı öğrendiğini söyledi. Oyun sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve ekonomik krizlerden en az etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyleyen Dinç, dünyada yaklaşık 2,5 milyara yakın aktif oyuncu olduğunu ve neredeyse hiçbir sektörde bu kadar aktif bir yoğunluğun olmadığını dile getirdi. 2011 yılında dünyanın ilk dijital oyunlar federasyonunun kurulmasında etkin rol oynayan Dinç, dünya çapında yaklaşık 140 milyar dolarlık oyun sektörü hasılatının olduğunu ve oyuncu yaş grubunun da teknoloji ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini vurguladı.



“Bana göre başarı için 3 şey önemli”

2000 yılının sonunda, İngiltere’de edindiği bilgi birikimiyle Türkiye’de oyun şirketi kuran Dinç, ekibiyle beraber İstanbul Kıyamet Vakti, C4 Robot Oyunu, I can Football ve Supercan gibi birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını anlattı. Türkiye’deki oyun severlerin de yakından bildiği Enduro Racer, Last Ninja 2, First Samurai ve Street Racer gibi ünlü oyunların yazarlığını ve yapımcılığını üstlendiğini ve ekibiyle birçok ödül aldıklarını dile getirdi. Kendi başarısının sırrını ise “Bana göre başarı için 3 şey önemlidir. yüzde 50 heves, yüzde 50 yetenek. Ama çoğu zaman yüzde 100 olmak yeterli olmaz. İkisinin toplamı kadar da çaba gereklidir” dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara Dinç’in “Hayat Bir Oyun” adlı kitabı hediye edildi.

