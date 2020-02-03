Denizli’de tütün satan 103 iş yerine polis baskını

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Denizli’de polis tarafından tütün satan 103 iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 bin adet dolu makaron ile 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yasa dışı tütün ve alkollü içki kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla kent merkezinde 13 ve ilçelerde 90 iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda 48,6 kilogram açık kıyılmış tütün, bin 940 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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