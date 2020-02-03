Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

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Denizli'de narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından farklı tarihlerde 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 131,6 gram eroin, 49 gram metamfetamin maddesi, 21 gram esrar, 124 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet terazi, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı.

DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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