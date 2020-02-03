Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

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DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 19 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 131,6 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, 1 terazi,1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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