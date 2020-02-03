78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı

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- DENİZLİ'de, 'adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi 8 ayrı suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan İrfan T., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T.'nin (40) Pamukkale ilçesindeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün, operasyon düzenleyen ekipler, İrfan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen İrfan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan T.'nin adam öldürme, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.



DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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