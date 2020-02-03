Usulsüz engelli raporu operasyonunda 36 gözaltı 

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- DENİZLİ merkezli 2 ilde düzenlenen usulsüz engelli raporu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında bu sabah kent merkezi, Acıpayam, Sarayköy, Çameli, Tavas, Çivril ve Honaz ilçeleri ile Antalya'da operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüz engelli raporu aldıkları ileri sürülen 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede yapılan testlerde şüphelilerden bir bölümünün aldıkları sağlık raporlarının geçersiz olduğu, engel düzeylerinin yüzde 40'ın altında yer aldığı belirlendi.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.





DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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