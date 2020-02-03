Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi

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- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu 7 mezar zarar gördü.

Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan 150 yıllık çam ağacı dün gece saatlerinde devrildi. Kökünde meydana gelen çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen çam ağacının gövdesi altında kalan 7 mezar zarar gördü. Tonlarca ağırlığındaki ağacın altında kalan mezarların taşları parçalandı. Ağacın devrildiği sırada mezarlıkta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç, bugün belediye görevlileri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı. Zarar gören mezarlarda ise tadilat yapılacağı kaydedildi.



DENİZLİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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