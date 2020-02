Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, “İlk devrenin son yarım saatinde her türlü üstünlüğü sağladılar. Bize çok çok zor anlar yaşattılar. Çok iyi oynamadığımız maçta 1 puan alabiliyorsak Denizli gibi zor bir deplasmanda bu bizim için bir avantajdır” dedi.

Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 11 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Ersan Parlatan, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti. Denizli’ye kazanmak için geldiklerini anımsatan ama çok zorlu anlar yaşadıklarını dile getiren Ersan Parlatan şunları söyledi:

“Bir serimiz vardı. Burada devam ettirmek istiyorduk. Neticesinde yine kaybetmedik ama biz kazanmak için buraya gelmiştik. Maça iyi başladık. İlk 15 dakikada istediğimiz şekilde futbolumuzu oynayıp, bu skora da yansıdı. 10 öne geçtik. 15. dakika gibi Halil’in bir pozisyonu vardı. 20 orada öne geçmiş olsaydık belki çok farklı yerlere gidebilirdi ama şu bir gerçek ki burada Denizlispor’u kutlamak lazım. İlk devrenin son yarım saatinde her türlü üstünlüğü sağladılar. Bize çok çok zor anlar yaşattılar. Kendi ceza sahamızda, kalemizin önünde çok tehlikeli pozisyonlar atlattık, bu da bir gerçek, bunu da belirtmek lazım. İkinci devreye gelince. Yine bir 20 dakika kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik. Pas yapabildik, geriden çıkışlarımızda, bunu geçiş oyunumuzda paslarla birlikte sağlayabilir, yine neticesinde 20 yapabilirdik Jerome’nin pozisyonunda ama yine bu son bölümde gerçekten Denizlispor’un büyük bir arzusu vardı, burada kaybetmeme adına veya maçı çevirme adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar.”



“Çok iyi oynamadığımız maçtı”

Çok iyi oynamamalarına rağmen 1 puan almanın kendileri için avantaj olduğunu nitelendiren Ersan Parlatan, “Bunu da taktir etmek lazım. Biz zaman zaman, bugün az da olsa istediklerimizi sahaya yansıtsak da daha fazlasını yapmamız lazım, daha iyi çalışmamız lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtıp, daha iyi sonuçlar almayı umut ediyoruz. Bunu da tabi çalışarak antrenmanlarımızda, idmanlarımızda desteklerimiz gerekiyor ama sonuç itibariyle buradan 1 puan aldığımız için de çünkü çok iyi oynamadığımız maçta 1 puan alabiliyorsak Denizli gibi zor bir deplasmanda bu bizim için bir avantajdır” diye konuştu.

