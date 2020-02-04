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Sağlığın korunması için ameliyattan ve anesteziden korkmayın uyarısı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. ...

İHA

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, cerrahi müdahalede ameliyattan ve anesteziden korkulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, özellikle böbrek taşı ameliyatlarının gelişen tıp teknikleri ile kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlığın korunması için ameliyattan ve anesteziden korkmayın uyarısı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım: “İnsanın en emniyetli olduğu yerlerden birisi ameliyathanelerdir” “Böbrek taşları sağlık açısından ciddi bir problemdir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, cerrahi müdahalede ameliyattan ve anesteziden korkulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, özellikle böbrek taşı ameliyatlarının gelişen tıp teknikleri ile kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Dr. Yıldırım, modern tıpta her konuda olduğu gibi insan yaşamını kolaylaştıracak, en kısa sürede normale döndürecek ve daha az acı çektirecek ameliyat tekniklerinin geliştiği ve gerektiğinde tıbbi müdahalenin her zaman insan sağlığının yararına olacağını kaydetti.
Dr. Yıldırım, düşmeyen böbrek taşları olduğu zaman ilgili cerrahiden ve gerekli ameliyatlardan korkulmaması gerektiğini belirtti. Böbrek taşlarının sağlık açısından ciddi bir problem olduğunu ve bazen böbrek kaybına dahi neden olabildiğini ifade ederek, “Taş açısından en güzel taş düşen taştır. Düşmeyen taşlar olduğu zaman bunlarla ilgili cerrahiden de gerekli ameliyatlardan da korkmamak lazım. Sonuçta böbreği kaybetme gibi zararlarla karşılaşabiliriz. Bununla ilgili alet, cihazlar, teknoloji ve tecrübemiz oldukça gelişmiş durumda. Ameliyathanede yapılan anestezi ile ilgili korkuları olan insanlar var. Ama şu anda en güvenli yer kalp krizi, kalp durması gibi bir problem olduğu zaman ameliyathaneye yakın olan insanlar daha çok yaşama şansına sahip. Günümüzde artık anestezi ve ameliyathanede kullanılan malzemeler ve maddeler çok emniyetlidir. Hatta insanın en emniyetli olduğu yerlerden birisi de ameliyathane civarıdır” diye konuştu.

“Kapalı ameliyat günümüzde en çok genel cerrahi, kadın doğum ve ürolojide kullanılıyor”
Modern tıpta günümüzde her konuda olduğu gibi insan yaşamını daha kolaylaştıracak, insan ızdırabını azaltacak yönde gelişmelerin devam ettiğini hatırlatan Dr. Yıldırım, şunları söyledi:
“Bizim uyguladığımız tıpta da insan yaşamını en kısa sürede normale döndürecek ve daha az acı çekecek şekilde ameliyat teknikleri geliştirilmiştir. Bununla ilgili birçok ameliyat da günümüze yaygın olarak girmiştir. Genel olarak bahsettiğimizde kapalı ameliyat olarak değerlendirmekteyiz. Kapalı ameliyatlar, vücudun açılmadan veya çok az bir kısmı açılarak ve içeride buna uygun aletlerle yapılan ameliyatlar demektir. Bu ameliyatlardan en çok bilineni laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat çeşididir. Günümüzde en çok genel cerrahi, kadın doğum ve ürolojide de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.”

DENİZLİ

04 Şubat 2020 Salı

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