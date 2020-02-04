Denizli’de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.
Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı.
DENİZLİ
04 Şubat 2020 Salı
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