AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

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Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Denizli genelinde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar saatte 70100 kilometre hızında güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtına beklendiği duyuruldu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanabilecek baca zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

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