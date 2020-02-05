10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi

Denizli’de sabah saatlerinde şiddetli esen rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kavak ağacı rüzgardan dolayı yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Minibüsün boş olması da olası bir faciayı önledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayhan beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini geçtikçe arttıran rüzgar sonucu yaklaşık 10 metrelik kavak ağacı B.C. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen minibüsün üzerine devrildi. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sabah saatleri olması dolayısıyla minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından kesilerek kamyonete yüklenip olay yerinden kaldırıldı.

DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.