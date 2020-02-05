(Özel) Denizli’de bir garip köpek davası Kaybolan köpeğini bulan ve kendisinden bakım parası istenen sahibi olayı yargıya taşıdı Davada para istediği iddia edilen şahıs köpeğe veterinerlik masrafı olarak 800 TL ödediğini iddia etti Davaya konu olan köpeğin bir yerlere saklandığı iddia edildi

Denizli’de kaybolan köpeğini bulan şahıstan almak isteyen kadın, şahsın kendisinden veterinerlik masrafı adı altında 800 TL para istemesi üzerine olayı yargıya taşıdı. ‘Kayıp mala el koyma’ suçlaması ile açılan davada köpeği bulan ve para istediği iddia edilen şahıs, ‘Şans’ isimli köpeğin kendisinden kaçtığını ve yaptığı masrafları dekont örnekleri ile kanıtlayabileceğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. isimli kadına ait 'Şans' isimli köpek zincirine kopararak kaçtı. Ardından sahibi köpeğini bulmak için sosyal meydan destek istedi. Olaydan 3 gün sonra G.G., yaptığı araştırmalarda köpeğinin A.Ö. isimli şahısta olduğunu tespit etti. Sonrasında A.Ö.’ye ulaşarak köpeğini isteyen G.G.’ye iddialara göre A.Ö., köpeğe veterinerlik masrafı olarak 800 TL para verdiğini, ödediği parayı vermesi halinde köpeği kendisine vereceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında anlaşmazlık yaşanınca G.G., A.Ö.’dan kendisinden haksız yere para istediğini öne sürerek olayı yargıya taşıdı.

DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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