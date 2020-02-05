Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi

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Denizli’de saatteki hızı yaklaşık 100 km’yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu. Araçlar uçan çatının altında kaldı.

Olay, kentin en işlek caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir binanın yerinden sökülen çatısı yola uçtu. Çatı yolda park halindeki araçların üstüne yıkılırken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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