Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı

DENİZLİ'de şiddetli rüzgar, hayatı durma noktasına getirdi. Kırılan camların 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu kentte, 2 caminin minaresinin külahı devrildi.

Kentte bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı iş yerlerinin tentelerinde hasar meydana geldi. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Teleferik, rüzgar sebebiyle ulaşıma kapatılırken polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır tutuldu.

CAM 2 KİŞİYİ YARALADI

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı iş hanının kırılan pencere camı, Abdullah Kavak'ın (27) başına düştü. Yaralanan Kavak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntop Mahallesi'nde de Kenan Ömer (60) bir binadan kırılıp, düşen cam parçası nedeniyle ellerinden yaralandı. Kenan Ömer de Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 7 katlı bir iş merkezinin çatısındaki tabela ise rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Tabela, itfaiye ekipleri tarafından yerine sabitlendi.

CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI YIKILDI

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Esma Hatun Camii'nin minaresinin külahı, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Külah caminin üzerine devrildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki caminin kubbesi de rüzgar nedeniyle yıkıldı.



DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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