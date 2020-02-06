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DENİB’de ‘Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız’ paneli

İHA

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Anadolu'daki şirketlere kurumsal yönetimin önemini ve gerekliliğini anlatmak amacıyla sanayi odaları ve ihracatçı birliklerinin işbirliği ile hayata geçirdiği toplantı serisi, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenen panel ile devam etti.

DENİB’de ‘Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız’ paneli

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Anadolu’daki şirketlere kurumsal yönetimin önemini ve gerekliliğini anlatmak amacıyla sanayi odaları ve ihracatçı birliklerinin işbirliği ile hayata geçirdiği toplantı serisi, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenen panel ile devam etti.
Kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaşması amacıyla faaliyetler yürüten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği(TKYD) tarafından, Anadolu’da kurumsal yönetimin önemini anlatmak üzere sanayi odaları ve ihracatçı birliklerinin işbirliği ile hayata geçirilen toplantılar,Denizli’de devam etti. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı ve Batıçim İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal ile TKYD yönetim kurulu üyeleri AspenFamily Business Group Ortağı Dr. Burak Koçer ve İş Yatırım Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ozan Altan’ın katılımlarıyla DENİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız’ konulu panelde kurumsal yönetim mekanizmaları ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

“Kalkınmanın yolu şirketlerin kurumsal yönetilmesinden geçiyor”
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetimin iyi yatırım çektiğini vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Şirketlerin uzun ömürlü olabilmeleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlı. Dolayısıyla, kurumsal yönetim yapısını sağlam temellere oturtan şirketler, ülkeler için de sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolunu açıyor. Kurumsal yönetilerek büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu doğrultuda ihracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile yaptığımız toplantılarla, kurumsal yönetim anlayışını yaygınlaştırmak üzere çok önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız farklı çalışmalarla da yatırımlarda kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesini sağlamaya ve iyi uygulamaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Şirketleri geleceğe güvenle taşıyacak yol kurumsal yönetimden geçiyor”
Anadolu’da faaliyet gösteren iş insanlarına kurumsal yönetimi yeni dünya düzeninde çok ortaklı şirket yapılarını ve aile şirketlerini geleceğe taşıyacak en güvenli yol olduğunu aktardıklarını belirten Ünal, “Jenerasyon geçişlerinin iyi yönetilmesi gerektiğini, yönetim kurullarının önemini ve çeşitliliğe mutlaka ihtiyaç olduğunu vurguladık. Uzun vadede Türkiye çapındaki tüm sanayi ve ticaret odalarıyla yapmayı planladığımız bu toplantılar neticesinde, kurallı ve doğru işleyen bir yönetim yapısı için her ölçekten şirketimizin elini taşın altına koyarak planlı adımlar belirleyeceğine ve bu anlayışla kararlılıkla yol alacağına gönülden inanıyorum.”

DENİZLİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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