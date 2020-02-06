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Denizlispor, Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleri başladı, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana sakatlıkları dolayısı ile Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı bulunan Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı.

DENİZLİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

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