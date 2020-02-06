Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: VAR sistemi başarılı

- SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini başarılı bulduğunu belirterek, "Bu bir geçiş süreci, sistemin ikinci senesi. Bir sonraki sene daha farklı, daha akıcı bir sistem olacaktır" dedi.

Denizlispor, ligin 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes çalışmaya katılmadı. İdman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek, Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Konyaspor deplasmanına 3 puan hedefiyle gideceklerini belirten Özdilek, "Göztepe maçındaki coşkudan ve oyundan son derece memnunum. Her puanın çok önemli olduğu bir lig oynuyoruz. Her maç ciddiyet istiyor. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'a karşı zor bir maç oynayacağız. Kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İçerideki puan kayıplarımızı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz" dedi. Ligde her puanın değerli olduğuna dikkat çeken Özdilek, "Lopes ve Onazi'nin sakatlıkları ciddi. Dönmeleri 3-4 haftayı bulacak. Aissati'nin iyi bir form yakalamışken cezalı duruma düşmesi bizi sıkıntıya soktu. Amacımız Konyaspor'dan puan ya da puanlar almak. Kazanmak için saha içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız. Son haftalarda oyunsal anlamda kendimizi ileriye taşıdığımızı söyleyebilirim. Bunu skorla bileştirebilirsek hepimiz mutlu oyacağız" diye konuştu.

"VAR BAŞARILI"

VAR sistemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, "Lehimize veya aleyhimize fark etmez, sistemin önemli olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla bakıldığında futbol adına çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bir geçiş süreci, sistemin ikinci senesi. Bir sonraki sene daha farklı, daha akıcı bir sistem olacaktır. İnsanlar, oyuncular da yönetenler de adapte olmaya başladı. Geçiş sürecinde ufak tefek sancılar olacaktır. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇEK: UYUM SORUNU YAŞAMADIM

Yukatel Denizlispor'un ara transferde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı sol bek Özgür Çek ise takıma çabuk adapte olduğunu söyledi. Özgür, Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zor bir deplasmana gideceğiz. Konyaspor çok koşan bir takım. İçeride topa sahip olan bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Süper Lig'de herkes herkesi yenebiliyor. Konyaspor maçından puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Rekabetin olduğu yerde başarı olur. Defansın solunda Bergdich de iyi oyuncu, aramızdaki rekabet takıma fayda sağlar. Süre aldıkça elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yine benim gibi yeni transfer Ben Youssef ile Kasımpaşa'da beraber 35 maç yan yana oynadık. Sevdiğim ve faydalı olacağına inandığım bir arkadaşım. Burada uyum sorunu yaşamadım. Alışma sürecim kolay oldu. Birlikte oynadıkça başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

TESİSLERİ RÜZGAR VURDU

Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarında Yukatel Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri de zarar gördü. Tesislerdeki antrenman sahasını çevreleyen tel örgünün farklı yerlerdeki toplam yaklaşık 40 metrelik bölümü, gece saatlerinde esen şiddetli rüzgarla yıkıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizlispor antrenmanından detay görüntüler

Mehmet Özdilek'in açıklamaları

Özgür Çek'in açıklamaları

Tesislerde devrilen tel örgüden görüntü

DENİZLİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

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