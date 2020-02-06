17 yaşındaki kayıp genç kız bir hafta sonra bulundu

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Denizli’de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki A.A., bir hafta sonra Kocaeli’de bulundu. Genç kız emniyetteki ifadesinin ardından devlet korumasını alındı.

Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi A.A., 7 günün ardından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulundu. Genç kız emniyetteki ifadesinde ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı.

DENİZLİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

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