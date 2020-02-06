Başkan Zolan: "2019’da 200 TL borç ödedik" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019’u değerlendirdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019 yılında 200 milyon TL borç ödendiğini belirterek, “Bütçemiz gelir anlamında yüzde 94, gider anlamında yüzde 93 oranında gerçekleşmiştir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Zolan, “Bütçe anlamında baktığımızda da yüzde olarak verilerimizde gerçekleşen rakamları gelir olarak büyük şehir bütçe tahminimizin gelir oranı yüzde 94 oranında gerçekleşmiştir ve gider olarak da yüzde 93 oranda gerçekleştirmişiz. Şunu net olarak söyleyeyim. Bütçe anlamında veriler bazında baktığımızda yüzde 70’in üstü başarılıdır. Yüzde 90’ın üzerini gören çok çok azdır. O da muhteşem diyebileceğimiz bir sonuçtur yüzde 90’ın üzeri. Onun için Denizli Büyükşehir’in bütçeleri hem gelir anlamında hem de gider anlamında bir birlerine yakın oranda 93 ve 94 oranında gerçekleşmiştir” dedi. Deski su kanalları için de konuşan Zolan “Deski su kanallarımız, 2019 yılında da su kanallarımız hız kesmeden yoluna devam etti. Yine seçim yılı denmedi, daha seçimden yeni çıktık da denmedi. Yine ihtiyaç olan yerlere kazmaya ve ortalığı dağıtmaya devam ettik. Ama şunu söyleyeyim, bu şehrimizin geleceği açısından gerekli.” Diye konuştu. 2019’da 200 milyonun üzerinde bir borç ödemesi yapıldığını ve yatırımların gerçekleştirme oranı yüzde 40 olduğunu dile getire Zolan, basın mensuplarının “Denizli’nin müzesi olacak mı?” sorusu üzerine, “İnşallah Denizlimizin birden fazla müzesi olacak. En son il koordinasyon toplantısında var mıydınız bilmiyorum. İl koordinasyon toplantısında birincisi bu eski sanat okulunun, taş binaların olduğu alan, kültür bakanlığı tarafından projesi son noktaya geldi. Orası dışında şehir müzesi, kent müzesi düzenlenecek. Onu biz de takip ediyoruz. Bakanımızla görüştüğümüzde, ona noktada ilerliyoruz. Bir diğeri arkeoloji anlamında planlanan yerde aynı şekilde onunla ilgili de son proje detayları var. Onlar da çalışmaları bittiğinde İnşallah o iki müzemiz gerçekleşecek” dedi.

DENİZLİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:35

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