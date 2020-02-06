Başkan Zolan, 2019 yılını değrlendirdi

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. 2019'da da hizmet destanları yazdıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "2019 hizmetler için muhteşem bir yıl oldu" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Zolan'ın yanı sıra Genel Sekreter ve Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Mustafa Ünal, Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Aytaç Turgut ve Ali Aydın ile Büyükşehir DESKİ Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Buldaş ve daire başkanları katıldı. 2019 yılının çok hareketli ve yoğun bir yıl olduğunu söyleyen Başkan Zolan, 2019'da yerel seçimlerin olmasının ayrı bir yoğunluk, heyecan ve motivasyon getirdiğini ifade ederek, vatandaşların demokrasinin gereği olarak kendine hizmet edecekleri seçtiğini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 6 yıl boyunca kentin 19 ilçe ve 622 mahallesine hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Birçok zorlukları ve sıkıntıları ortadan kaldırdık. Aynı anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019'da devasa hizmetler ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi, Denizli tarihindeki bütçesi en büyük yatırım olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi oldu. Hizmete sunduğumuz günden itibaren burada birçok etkinlik yapıldı. Denizlimiz kültür ve sanatla buluştu. Bu yatırımla kentimizin uzun süredir ihtiyacı olan bir tesisi karşılamış olduk" dedi.

'ULAŞIMDA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK'

Toplantıda, ulaşımda çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Nerede dert var, nerede ihtiyaç varsa 'bizim asli görevimiz değil' demedik, gece gündüz çalışarak o ihtiyacı giderdik. 50 metrelik Yeni Çevre Yolu, İlbade 29 Ekim Bulvarı arası Yeni Cadde, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, Kamyon ve TIR Garajı, UMKE, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi, Bağbaşı 112 Acil İstasyonu, Üçler 112 Acil İstasyonu, 140 km asfalt yol yaptık, 120 km beton kilit parke yol ve kaldırım yaptık, Kumkısık mevkisindeki Katı Atık Bertaraf tesisimizin kapasitesini artırarak 3.lot 1. Bölümü devreye aldık, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planını hazırladık" diye konuştu.

'TARİHE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Tarihi yapılara da önem verdiklerini ifade eden Zolan, "Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere kazandırıyoruz. Bu kapsamda İlbade Mezarlığı, Mehmet Gazi Türbesi ve Çivril Mavi Ev restorasyonunu tamamladık. Laodikya Antik Kenti 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kazı ve restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Güney Hükümet Konağı ve Lojmanı Restorasyonu ile Buldan Tarakçı Evi çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor" dedi.

'2020 YILINDA PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında da hız kesmeden çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Zolan, "Altyapısı tamamlanan mahallelerimiz başta olmak üzere sıcak asfalt yol ve kaldırım çalışması, beton parke yol ve kaldırım yapımı, kaplama yol yapımı gerçekleştireceğiz. Tarihi Kaleiçi Çarşısı muhtelif sokakların üst örtü ve cephe sağlıklaştırma projesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi ile Atalar Kırmızı Ev ve Şirinköy Kahvehanesi restorasyonunu yapacağız. Pelitlibağ Parkı, Çivril Gümüşsu Şelalesi çevre düzenlemesi ve sosyal tesisi ile Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot 2. Bölümünü de 2020 yılında devreye alacağız" diye konuştu.

'DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÖDENMEMİŞ BORCU YOKTUR'

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin vadesi gelip de ödenmemiş bir kuruş borcu olmadığını vurgulayan Başkan Zolan, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesinin borcu vardır ancak hepsi sürdürülebilir durumdadır. Büyükşehir Belediyesi güçlü bir şekilde yatırımlarına devam edecektir. Denizlimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız söylentiye değil icraata bakıyor. Vermiş olduğumuz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız. Ortak sevdamız Denizli. Denizli aşkımız, Denizli'ye hizmet aşkımız devam edecek. Bu konuda bize en büyük destek ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum."



DENİZLİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.