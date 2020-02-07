Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

- DENİZLİ'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



DENİZLİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

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