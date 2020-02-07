Karlı yolda tır devrildi Tır devrilen yolda trafik belli bir süre kapatıldı

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Denizli’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olar kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. DenizliAfyonkarahisar karayolunda devrilen tır sebebiyle yol kısmen trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre DenizliAfyonkarahisar karayolu Çardak ilçesinde kar yağışı sebebiyle tır devrildi. İçerisinde kargo malzemelerinin bulunduğu tır sürücüsü karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjün üzerine yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karayolu kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik ekiplerinin müdahale ile yol yarım saat içinde trafiğe açıldı.

Devrilen tır vinç yardımı kaldırıldı.

DENİZLİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:34

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