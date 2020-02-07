2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

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Denizli’nin Tavas ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi İlk Sokak üzerindeki 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Hasan Hüseyin Akbunar’ a ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.

Olay sonrası başlatılan inceleme devam ediyor.

DENİZLİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:34

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