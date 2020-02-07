Hala- yeğen, kız çocuğunu dövdü

DENİZLİ'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri ileri sürülen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki halası Aysel C., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Halayeğenin 1 yıl önce de 17 yaşındaki kızı dövüp, cep telefonuyla kaydettirdiği, gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki S.S., iddiaya göre 4 Şubat günü, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından parkta dövüldü. S.S.'nin babası da polise şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 14 yaşındaki Nazlı C. ve 15 yaşındaki halası Aysel C.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan halayeğen, S.S. ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktığını anlatarak, dayak iddialarını kabul etmedi. İkili, daha sonra adliyeye sevk edildi.

BAŞKA BİR KIZ ÇOCUĞUNU DARP EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Aysel C. ve Nazlı C.'nin geçen 16 Nisan günü de Karşıyaka Mahallesi'nde, 17 yaşındaki A.N.A. isimli kızı dövdükleri, dayak olayını H.Ç. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla kaydettirdikleri ortaya çıktı. Yolunu kestikleri A.N.A.'yı tekmeleyip, yumruklayan ve saçlarından tutup yerlerde sürükleyen Aysel C. ve Nazlı C.'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



DENİZLİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:34

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