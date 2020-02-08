Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı

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KonyasporDenizlispor maçına giden ‘Yeşil Cephe’ taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir’de yolda kaldı. Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı.

Denizlispor'un 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun hava muhalefeti nedeniyle Alaşehir’de kardan dolayı yolda kaldı. Kar birikintisine saplanan otobüs taraftarların otobüsü ittirmesiyle yoluna devam edebildi. Taraftar grubu maça yetişmek amacıyla soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan otobüsü çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

DENİZLİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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