Sığınmacı kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı Depremzedeler sığınmacı kadınların ördüğü battaniyeler ile ısınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği(SGDD), Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere göndermek üzere battaniye örüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli (SGDD), Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere destek olmak için bir araya geldi. Programda Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanya kapsamında kadınlar Denizlispor’un renklerini de taşıyan yeşilsiyah renginde battaniye örmeye başladılar. Battaniyeler tamamlandığında Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.



“El emeği göz nuru”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Malatya’da meydana gelen depremden dolayı zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatmak istediğini anlattı. El emeği göz nuru battaniyelerin örülmeye başlandığını, tamamlandığında ise Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılacağını belirterek "Hanım kardeşlerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olabilmek için böyle bir işe imza attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

DENİZLİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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