Kızılcabölükspor - 52 Orduspor mücadelesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

TFF 3. Lig'in 22. haftasında, yarın oynanması planlanan Kızılcabölükspor52 Orduspor FK karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'de yarın oynanacak Kızılcabölükspor52 Orduspor FK maçı ileri bir tarihe ertelendi. Kızılcabölükspor Kulüp Yönetiminden erteleme kararı ile ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızın TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta müsabakasında 9 Şubat pazar günü (yarın) oynayacağı 52 Orduspor FK müsabakası rakip takımın ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı ilimize gelemeyecek olması sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka günü ve saati daha sonra TFF tarafından açıklanacaktır.”

DENİZLİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:41

YATSI 19:58

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